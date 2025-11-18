Главные новости за 18 ноября. Сочи

Сочи занял третье место в рейтинге популярных направлений для зимнего отдыха. В топ также вошли Санкт-Петербург и Москва.

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду потерпел поражение в овертайме от «Барыса» из Казахстана в матче 25-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 1:2.

В Сочи сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента, произошедшего в поселке Красная Поляна. В пункт полиции обратилась местная жительница, заявившая о нападении со стороны неизвестных мужчин на одном из пешеходных переходов.

Бывший депутат Государственной думы Юрий Напсо сообщил, что его семья временно проживает в Сочи в гараже, предназначенном для хранения лодок. По словам экс-парламентария, иного жилья, пригодного для постоянного проживания, у него, его детей и его матери нет.

В Сочи с начала года родилось 5,2 тыс. детей, из которых 264 появились на свет раньше срока. Доля недоношенных новорожденных составляет около 5%. Эти данные озвучили в перинатальном центре в рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню недоношенных детей, который по традиции проводится для привлечения внимания к вопросам выхаживания таких детей и поддержки их семей.

61% опрошенных заявили о желании провести зимние месяцы в теплых локациях. Внутри страны наибольшую популярность сохраняют Сириус и Сочи, которые выбирают 42% респондентов.

В Сочи в связи с проведением международного футбольного матча между сборными Чили и Перу организованы дополнительные рейсы городского и пригородного общественного транспорта. Встреча состоится 18 ноября в 20:00 на стадионе «Фишт».