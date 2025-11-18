Интерес к зимовкам в Сочи вырос на 12% за год

Аналитики группы «Мантера» зафиксировали рост интереса россиян к сезонной миграции в регионы с мягким климатом. По данным исследования, 61% опрошенных заявили о желании провести зимние месяцы в теплых локациях. Внутри страны наибольшую популярность сохраняют Сириус и Сочи, которые выбирают 42% респондентов. Только 32% заявили, что предпочли бы остаться дома, тогда как остальные рассматривают возможность временного переезда.

Фото: пресс-служба Группы «Мантера»

Интерес к зимовкам особенно высок среди семей с детьми: 42% респондентов заявили о намерении уехать всей семьей. Переезд в одиночку, с партнером или друзьями рассматривают 19% участников опроса.

Среди зарубежных направлений наиболее востребованными остаются Турция, ОАЭ, Таиланд и Вьетнам, которые в совокупности выбирают 52% опрошенных. Внутри страны значительное преимущество удерживают Сочи и Сириус — 42% респондентов указали эти локации в качестве оптимальных для длительного проживания. Лишь 2% сообщили, что выбрали бы Геленджик.

Рост интереса отражается и в динамике поисковых запросов. Осенью 2025 года число обращений о зимовке в Сочи увеличилось на 12% в годовом сопоставлении. За два года показатель вырос на 34%.

Аналитики отмечают, что семьи с детьми выделяют особые требования к месту проживания. Для 57% важна развитая инфраструктура, включая образовательные и развлекательные объекты. Такой же процент респондентов указывает на необходимость просторных апартаментов с гостиничным сервисом. Возможность проводить время на свежем воздухе и наличие субтропического климата важны для 50% опрошенных, еще 28% отмечают значимость доступных детских активностей.

По словам коммерческого директора группы «Мантера» Ольги Трояновской, выбор россиян обусловлен сочетанием климатических условий, развитой городской среды и инфраструктуры для проживания семей с детьми.

Мария Удовик