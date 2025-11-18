Сочи вошел в топ-3 направлений для зимнего отдыха

Сочи занял третье место в рейтинге популярных направлений для зимнего отдыха. По данным сервиса для бронирований отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 8% бронирований.

Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

В Сочи путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,6 тыс. руб.

Рейтинг популярных направлений для отдыха зимой 2025/2026 года возглавил Санкт-Петербург. Культурная столица России собрала 14% бронирований. В городе путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 4,8 тыс. руб.

Второе место заняла Москва, которая собрала 12% бронирований. В столице России путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,8 тыс. руб.

В рейтинг также вошли и другие населенные пункты Краснодарского края. Шестое место забрал Краснодар, где путешественники планируют остановиться в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,1 тыс. руб.

За ним следует Красная Поляна. В горах Сочи путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 8,9 тыс. руб.

Топ-10 популярных направлений для отдыха зимой замыкает Геленджик. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 6 тыс. руб.

Мария Удовик