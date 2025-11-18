ХК «Сочи» уступил в овертайме «Барысу»

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду потерпел поражение в овертайме от «Барыса» из Казахстана в матче 25-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 1:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

Место на последнем рубеже южан, как и в матче с «Шанхайскими драконами», занял Алексей Щетилин. Счет в этом противостоянии открыли хозяева на восьмой минуте, когда Даниил Сероух снабдил голевой передачей канадца Жан-Кристофа Бодена. Следующего гола болельщикам пришлось ждать до 37-й минуты, когда нападающий «Барыса» Кирилл Панюков забил ответную шайбу. Соперники не смогли выявить победителя в основное время, а в овертайме исход встречи решил точный бросок американского форварда гостей Тайса Томпсона. В итоге поражение «Сочи» со счетом 1:2.

После 25 матчей «леопарды» имеют в активе 17 баллов и занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Дмитрия Михайлова встретятся 19 ноября на своем льду против уфимского «Салавата Юлаева». Будущий соперник с 23 баллами идет на девятом месте в Восточной конференции.

Евгений Леонтьев