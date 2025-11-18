Экс-депутат Госдумы Напсо: семья вынуждена жить в лодочном боксе в Сочи

Бывший депутат Государственной думы Юрий Напсо сообщил РИА Новости, что его семья временно проживает в Сочи в гараже, предназначенном для хранения лодок. По словам экс-парламентария, иного жилья, пригодного для постоянного проживания, у него, его детей и его матери нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ранее Никулинский суд Москвы удовлетворил иск ФГБУ «Управление по эксплуатации жилого фонда» Управделами президента о выселении Юрия Напсо и членов его семьи из служебной квартиры. В этом жилье, по словам бывшего депутата, были прописаны четверо его детей, включая троих малолетних, а также его 85-летняя мать. Господин Напсо утверждает, что прожил в квартире более 17 лет и полностью ремонтировал ее за свой счет.

Представитель экс-парламентария на судебном заседании заявлял, что служебная квартира является для семьи единственным жильем, поскольку ранее по иску Генеральной прокуратуры изъяты около 60 объектов недвижимости, которые, как утверждалось, принадлежали Юрию Напсо и его родственникам. Сам экс-депутат настаивает, что перечисленные объекты ему и членам его семьи не принадлежат.

«Ни одного объекта лично ни у меня, ни у моей бывшей супруги никто не изымал. Эти объекты были проданы давно, кредиты погашены, никакой недвижимости у нас нет»,— сообщил он.

Полномочия Юрия Напсо были досрочно прекращены решением Госдумы, которая установила его отсутствие в парламенте в общей сложности около двух лет, более 200 дней из них — без уважительных причин. Верховный суд в мае отказал в удовлетворении иска бывшего депутата, оспаривавшего это решение.

По информации агентства, последние два года Юрий Напсо проживает в Объединенных Арабских Эмиратах.

Мария Удовик