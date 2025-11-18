В Сочи доля недоношенных детей с начала года достигла 5%

В Сочи с начала года родилось 5,2 тыс. детей, из которых 264 появились на свет раньше срока. Доля недоношенных новорожденных составляет около 5%. Эти данные озвучили в перинатальном центре в рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню недоношенных детей, который по традиции проводится для привлечения внимания к вопросам выхаживания таких детей и поддержки их семей, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

В мероприятии приняли участие семьи, воспитывающие детей, родившихся преждевременно, представители администрации города и Сочинской епархии. С приветственным словом выступила заместитель главы города Елена Канюк, которая передала поздравительный адрес неонатологической службе от имени главы курорта Андрея Прошунина.

По словам госпожи Канюк, каждый десятый ребенок в мире появляется на свет недоношенным, и совершенствование медицинских методик позволяет специалистам выхаживать новорожденных с массой тела от 500 граммов. Елена Канюк подчеркнула значимость своевременной медицинской помощи, комплексной реабилитации и системной поддержки семей, столкнувшихся с преждевременными родами.

Для участников были организованы творческие выступления городских коллективов, а также мастер-классы по моделированию и арт-терапии.

В рамках международной акции в День недоношенного ребенка 17 ноября знаковые здания по всему миру подсвечиваются фиолетовым цветом. В Сочи в эту дату подсветку включат на городской телебашне, мосту «Волшебный лист» и в здании перинатального центра.

