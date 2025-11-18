В Сочи усилили работу транспорта в день матча сборных Чили и Перу

В Сочи в связи с проведением международного футбольного матча между сборными Чили и Перу организованы дополнительные рейсы городского и пригородного общественного транспорта. Встреча состоится 18 ноября в 20:00 на стадионе «Фишт», сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Для болельщиков увеличено количество пригородных поездов, расписание которых размещено в официальном приложении. Помимо этого, город продлил работу ряда автобусных маршрутов. Дополнительные отправления от остановочного пункта «ЖД вокзал Олимпийский парк» назначены следующим образом: маршрут №535 — в 22:30; маршрут №550 — в 22:15 и 22:40; маршрут №551 — в 22:10, 22:30, 22:40 и 22:50; маршрут №555 — в 22:10, 22:30, 22:40 и 22:50; маршрут №560 — в 22:20 и 22:40.

По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вадима Копылова, введение дополнительных рейсов направлено на обеспечение удобства пассажиров и снижение нагрузки на городской транспорт после завершения матча.

Сборные Чили и Перу занимают 57-е и 48-е места соответственно в рейтинге ФИФА. Последняя встреча команд состоялась в 2018 году и завершилась победой перуанской сборной со счетом 3:0. Ранее, 15 ноября, на этой же арене состоялся матч национальных команд России и Чили.

Мария Удовик