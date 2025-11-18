Полиция Сочи устанавливает участников нападения на пешеходном переходе

В Сочи сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента, произошедшего в поселке Красная Поляна. Как сообщили в городском управлении МВД, в пункт полиции обратилась местная жительница, заявившая о нападении со стороны неизвестных мужчин на одном из пешеходных переходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам заявительницы, конфликт произошел в момент, когда она пересекала проезжую часть. В ходе словесной перепалки ей были причинены телесные повреждения. В полиции уточнили, что заявительница прошла медицинское обследование, результаты которого приобщены к материалам проверки.

Правоохранительные органы установили место происшествия и приступили к сбору информации: изучаются записи камер видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы, уточняются приметы участников инцидента. Полиция также проверяет транспортные средства, которые могли находиться в зоне пешеходного перехода в момент конфликта.

В городском УМВД отметили, что после выяснения всех обстоятельств происшествия следователи дадут процессуальную оценку действиям каждого участника инцидента, включая возможную квалификацию по статьям, связанным с причинением вреда здоровью.

Проверка продолжается.

Мария Удовик