С 12 декабря из Сочи в Аланью запустят прямые авиарейсы

Авиакомпания «ИрАэро» с 12 декабря запускает прямые рейсы из Сочи в Аланью, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Полеты будут выполняться еженедельно по пятницам на самолетах Sukhoi Superjet 100, время в пути составит около двух часов.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Вылет из Сочи запланирован на 20:30 с прибытием в Аланью в 22:30 по местному времени, обратный рейс из Турции — в 23:30 с прибытием в Сочи в 1:30. Стоимость билетов в одну сторону начинается от 7,6 тыс. руб. без багажа и от 10,6 тыс. руб. с включенным багажом (20 кг). Рейсы будут действовать до конца зимнего сезона.

Вячеслав Рыжков