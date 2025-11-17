Главные новости за 17 ноября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о новых кадровых назначениях в региональном правительстве. Вице-губернатором Ленобласти по внутренней политике официально назначен Константин Патраев. Вице-губернатором по безопасности будет работать Ярослав Серов. Председателем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области стал Денис Беляев.

Государственный Эрмитаж сообщил об изменении стоимости входных билетов в Главный музейный комплекс и Главный штаб. Как уточнили в пресс-службе учреждения культуры, с 1 декабря базовая стоимость билета в Эрмитаж составит 700 рублей. Цена 500 рублей остается для вечерних сеансов по вторникам, пятницам и субботам.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул полиции новый административный протокол о дискредитации российской армии, составленный на солистку группы «Стоптайм» Диану «Наоко» Логинову. Основанием для возврата дела стали процедуральные нарушения, допущенные при его оформлении.

Президент РФ Владимир Путин наградил руководителя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга Кирилла Соловейчика орденом Дружбы. В документе уточняется, что чиновник удостоился почести за многолетний добросовестный труд и достигнутые успехи.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» выступила с официальным опровержением сообщения о задымлении в салоне самолета из Екатеринбурга, совершившего посадку в Пулково. Представители компании-перевозчика заявили, что данная информация не соответствует действительности. Рейс выполнен в штатном режиме по расписанию.

Ломоносовский районный суд Архангельска вынес приговор по уголовному делу о масштабном хищении бюджетных средств, выделенных в рамках национального проекта «Здравоохранение», сообщает прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Фигурантами стали трое сотрудников подрядных организаций, участвовавших в строительстве лечебно-диагностического корпуса для областной детской клинической больницы.

Компания Simple Group запустила производство водки под брендом «Арктика». Разлив осуществляется на мощностях ликеро-водочного завода «Нива» в Петербурге, стало известно «Ъ». Продукция позиционируется как премиальная. В рознице бутылка объемом 0,5 л будет стоить 899 руб., 0,7 л — 1,17 тыс. руб. Реализацию планируется вести в торговых сетях и заведениях общепита.

Звезда мирового тенниса Даниил Медведев примет участие в турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который пройдет в Петербурге с 29 по 30 ноября. Господин Медведев, для которого данный розыгрыш станет дебютным, сыграет за команду «Сфинксы», где его партнерами станут Карен Хачанов, Вероника Кудерметова и представительница Казахстана Юлия Путинцева.

Производитель напольных покрытий Alpine floor заключил договор аренды складского помещения площадью 1,3 тыс. кв. м в комплексе «Кубинская 84» в Московском районе Санкт-Петербурга. По словам представителей компании Maris, выступившей брокером сделки, арендатору требовались качественные складские помещения в черте города с хорошей транспортной доступностью и рядом с текущим местоположением.

Городское управление СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ) после провала асфальта на Светлановской площади. Следователи полагают, что в результате происшествия ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» понесли ущерб в размере более 500 тыс. рублей.