Суд не стал рассматривать составленный на Наоко протокол о дискредитации армии

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул полиции новый административный протокол о дискредитации российской армии, составленный на солистку группы «Стоптайм» Диану «Наоко» Логинову, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

Основанием для возврата дела стали процедуральные нарушения, допущенные при его оформлении. Это уже третий протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ в отношении певицы, поводом для которого послужило исполнение песни Noize MC (признан иноагентом) на улице Малой Конюшенной.

Данное дело повторяет сценарий предыдущих разбирательств в отношении артистки. Ранее протокол за исполнение другой песни того же музыканта был направлен не в тот суд, а впоследствии возвращен составителям.

При этом однажды Логинову уже привлекли к ответственности: суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей за выступление с песней Монеточки (признана иноагентом) на Сенной площади.

В настоящее время Наоко и ее партнер по группе Александр Орлов отбывают административный арест по статье об организации массового мероприятия, повлекшего нарушение порядка.

Андрей Маркелов