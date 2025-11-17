Simple Group запустила в Петербурге производство премиальной водки «Арктика»

Компания Simple Group запустила производство водки под брендом «Арктика». Разлив осуществляется на мощностях ликеро-водочного завода «Нива» в Петербурге, стало известно «Ъ».

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Продукция позиционируется как премиальная. В рознице бутылка объемом 0,5 л будет стоить 899 руб., 0,7 л — 1,17 тыс. руб. Реализацию планируется вести в торговых сетях и заведениях общепита.

Объем производства и инвестиций в новую линейку в Simple Group не называют. По мнению президента гильдии «Алкопро» Андрея Московского, запуск «Арктики» может обойтись Simple Group в сотни миллионов рублей с учетом затрат на продвижение.

Андрей Цедрик