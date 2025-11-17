Первая ракетка России Даниил Медведев сыграет на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»

Звезда российского тенниса Даниил Медведев примет участие в турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Петербурге. Об этом сообщается в Telegram-канале соревнования.

В этом году ежегодный теннисный турнир «Трофеи Северной Пальмиры» пройдет с 29 по 30 ноября. Господин Медведев, для которого данный розыгрыш станет дебютным, сыграет за команду «Сфинксы», где его партнерами станут Карен Хачанов, Вероника Кудерметова и представительница Казахстана Юлия Путинцева.

В свою очередь, в составе команды «Львы» заявлены Александр Бублик (Казахстан), Анастасия Потапова и Диана Шнайдер (оба — Россия). Четвертый участник будет определен позднее, уточнили организаторы.

В настоящий момент Даниил Медведев является первой ракеткой России. В международном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) он располагается на 13-й строчке.

Андрей Цедрик