СКР возбудил уголовное дело из-за провала на Светлановской площади

Управление Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ) после провала асфальта на Светлановской площади. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 17 ноября.

Сотрудники СКР на месте провала грунта на Светлановской площади

Фото: Пресс-служба управления СКР по Санкт-Петербургу Сотрудники СКР на месте провала грунта на Светлановской площади

В СКР полагают, что в результате случившегося 8 ноября происшествия ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» понесли ущерб в размере более 500 тыс. рублей. Ведомство устанавливает все обстоятельства произошедшего и причастных к преступлению лиц.

Ранее вице-губернатор Северной столицы рассказал, что инцидент связан с работой подрядчика, допустившего ошибку при бурении. Из-за этого была пробита труба водоотведения, что и привело к провалу асфальта и затоплению площади. Полностью последствия аварии ликвидировали только к 13 ноября.

Подробнее о мнении властей по поводу провалов грунта — в материале «Ъ Северо-Запад» «Канализационным проблемам найдена причина».

Артемий Чулков