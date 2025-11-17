Путин наградил орденом Дружбы главу комитета по природопользованию Петербурга

Президент РФ Владимир Путин наградил руководителя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга Кирилла Соловейчика орденом Дружбы. На соответствующую информацию в указе главы государства от 17 ноября обратил внимание ЗАКС.ру.

Кирилл Соловейчик награжден «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу»,— говорится в документе.

С 2020 по 2024 год чиновник возглавлял городской комитет комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. Впоследствии его место занял бывший первый заместитель Александр Ситов, а сам господин Соловейчик стал сначала врио, а потом и полноценным главой комитета по природопользованию.

Артемий Чулков