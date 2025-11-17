Суд Архангельска вынес приговоры по делу о хищении при строительстве больницы

Ломоносовский районный суд Архангельска вынес приговор по уголовному делу о масштабном хищении бюджетных средств, выделенных в рамках национального проекта «Здравоохранение», сообщает прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

Фото: Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа Лечебно-диагностический корпус областной детской клинической больницы

Фото: Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа

Фигурантами стали трое сотрудников подрядных организаций, участвовавших в строительстве лечебно-диагностического корпуса для областной детской клинической больницы. Все они были признаны виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

Как установило следствие, с 2020 по 2023 год исполнители госконтракта похитили свыше 70 млн рублей. Преступная схема заключалась в завышении стоимости поставляемого медицинского оборудования, его монтажа и проведения пусконаладочных работ. Кроме того, часть работ была оплачена из бюджета дважды.

По решению суда директор по строительству ООО «Сириус» приговорен к четырем годам колонии общего режима. Его сообщники — главный инженер «Сириуса» и руководитель проектного подразделения ООО «Мидас» — получили условные сроки.

Андрей Маркелов