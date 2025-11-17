Компания Alpine floor арендовала 1,3 тыс. кв. м складов на Кубинской улице
Производитель напольных покрытий Alpine floor заключил договор аренды складского помещения площадью 1,3 тыс. кв. м в комплексе «Кубинская 84» в Московском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили «Ъ Северо-Запад» в компании Maris, выступившей брокером сделки.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
Арендатору требовались качественные складские помещения в черте города с хорошей транспортной доступностью и рядом с текущим местоположением, отметили в Maris.
Комплекс «Кубинская 84» общей площадью 67 тыс. кв. м расположен вблизи КАД, ЗСД и Пулковского шоссе. Бренд Alpine floor работает на рынке с 2014 года и специализируется на производстве кварц-виниловой плитки и каменного ламината.