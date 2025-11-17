Эрмитаж повысил стоимость входных билетов в Зимний дворец и Главный штаб

Государственный Эрмитаж сообщил об изменении стоимости входных билетов в Главный музейный комплекс и Главный штаб. Как уточнили в пресс-службе учреждения культуры, с 1 декабря базовая стоимость билета в Эрмитаж составит 700 рублей. Цена 500 рублей остается для вечерних сеансов по вторникам, пятницам и субботам.

Фото: Виктория Поликарпова, Коммерсантъ

При этом в музее сохраняются социальные программы: восемь дней в году вход в Эрмитаж является бесплатным для всех, каждый четверг вход бесплатный для посетителей до 18 лет, студентов, пенсионеров и ряда других категорий.

Кроме того, каждый день вход в Эрмитаж бесплатный для детей до 14 лет, многодетных семей, участников СВО и членов их семей и ряда других категорий. Каждый день вход в Главный штаб также является бесплатным для детей до 18 лет, пенсионеров, курсантов, военнослужащих-призывников и некоторых других категорий. Посещение всех выставок входит в цену входного билета.

Напомним, что ранее Эрмитаж ввел бесплатное посещение на восемь праздников: Рождество (7 января), День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), День космонавтики (12 апреля), Международный день музеев (18 мая), День учителя (5 октября), День народного единства (4 ноября) и День Эрмитажа (7 декабря).

Андрей Цедрик