«Уральские авиалинии» опровергли сообщение о задымлении в салоне самолета в Пулково

Авиакомпания «Уральские авиалинии» выступила с официальным опровержением сообщения о задымлении в салоне самолета из Екатеринбурга, совершившего посадку в Пулково. Представители компании-перевозчика заявили, что данная информация не соответствует действительности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Информация, распространяемая рядом СМИ и ТГ-каналов о задымлении на борту самолета, выполнявшего рейс U6-225 16 ноября по маршруту Екатеринбург — Санкт-Петербург, не соответствует действительности. Ни задымления, ни тем более возгорания на борту не было. Рейс выполнен в штатном режиме по расписанию»,— говорится в официальном сообщении авиакомпании.

Накануне вечером СМИ сообщили об инциденте с авиалайнером, прибывшим в Петербург из Екатеринбурга. Якобы сразу после приземления на борту воздушного судна по непонятным причинам случилось задымление. При этом в ходе проверки никаких неполадок обнаружено не было.

Андрей Цедрик