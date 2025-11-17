«Уральские авиалинии» опровергли сообщение о задымлении в салоне самолета в Пулково
Авиакомпания «Уральские авиалинии» выступила с официальным опровержением сообщения о задымлении в салоне самолета из Екатеринбурга, совершившего посадку в Пулково. Представители компании-перевозчика заявили, что данная информация не соответствует действительности.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
«Информация, распространяемая рядом СМИ и ТГ-каналов о задымлении на борту самолета, выполнявшего рейс U6-225 16 ноября по маршруту Екатеринбург — Санкт-Петербург, не соответствует действительности. Ни задымления, ни тем более возгорания на борту не было. Рейс выполнен в штатном режиме по расписанию»,— говорится в официальном сообщении авиакомпании.
Накануне вечером СМИ сообщили об инциденте с авиалайнером, прибывшим в Петербург из Екатеринбурга. Якобы сразу после приземления на борту воздушного судна по непонятным причинам случилось задымление. При этом в ходе проверки никаких неполадок обнаружено не было.