Главные новости недели в Нижегородской области к 16 ноября

Табло платной парковки



Все парковки Нижнего Новгорода планируется связать в единую структуру с общим управлением и информационной системой. В качестве одного из возможных операторов такой системы власти рассматривают компанию «Яндекс».

Прожиточный минимум вырастет в Нижегородской области на 6,8% в 2026 году. В среднем на душу населения показатель увеличится на 1,13 тыс. руб. и составит 17,8 тыс. руб.

Нижегородцы выступили против строительства логистического центра Wildberries за 12 млрд руб. в пригороде Нижнего Новгорода. Вместо склада жители хотят получить социальную инфраструктуру. Они подали иск в областной суд и оспаривают решение о выделении земли.

Логотип «Теплоэнерго»



АО «Теплоэнерго» переименовали в АО «Объединенный коммунальный оператор». Сокращенно компания теперь называется ОКО.

Главы 15 нижегородских муниципалитетов записались в резервисты. Ряды «Барс-НН» пополнили Алексей Боровский (Бор), Иван Мартынов (Вознесенский округ), Дмитрий Третьяков (Володарский), Александр Савельев (Воротынский), Александр Мудров (Городецкий), Сергей Кучин (Дивеевский), Евгений Шамин (Княгининский), Антон Быков (Краснобаковский), Иван Уланов (Кстовский), Александр Кочмарев (Лысковский), Алексей Кириллов (Павловский), Артем Паятелев (Кулебаки), Дмитрий Полуэктов (Семеновский), Антон Пугачев (Шахунья).

Пересадку почки впервые выполнили в госбольнице Нижегородской области. Операцию провели хирурги областной больницы имени Н.А. Семашко вместе с коллегами из НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени В.И. Шумакова.

ДК Ленина



Срок завершения реконструкции ДК Ленина в Нижнем Новгороде перенесли на 2028 год. Снести здание планировали еще в 2024 году. Теперь застройщик рассчитывает разобрать аварийный объект культурного наследия до марта 2026 года, после чего начнется строительство.

Депутаты предложили ввести на нижегородских предприятиях квоты для участников СВО. С инициативой выступила фракция «Единая Россия». Квота может составить 1% от общего числа сотрудников.

Зрители на рок-фестивале



Нижний Новгород остался без фестиваля «Рок чистой воды». Проект закрыт из нехватки финансирования. Организаторы пытались получить поддержку Президентского фонда культурных инициатив, но сделать это не удалось.

Завершение работ в Почаинском овраге перенесли на конец 2026 года. Изменения сроков связаны с корректировкой проекта, он по-прежнему находится на повторной госэкспертизе.