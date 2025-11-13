Срок завершения реконструкции нижегородского ДК Ленина перенесли на 2028 год

С 2026 на 2028 год перенесен срок завершения реконструкции дворца культуры имени Ленина в Нижнем Новгороде. К активным работам по разбору аварийного объекта культурного наследия застройщик намерен приступить во второй половине ноября 2025 года, сообщили «Ъ-Приволжье» в региональном минимущества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Инвестором выступает спецзастройщик «Объектстрой» Артема Багдасаряна, подрядчиком — «Спецзастройщик ДК», учрежденный инвестором и областным правительством. Инвестор привлекает под проект банковское финансирование. Закрывать кредит он будет от продажи квартир: 80% площадей здания должны стать жилыми.

Снести ДК для последующего восстановления планировали еще в 2024 году. Однако, по данным собеседников «Ъ-Приволжье», работы не начинали в ожидании изменения федерального законодательства: регион предложил разрешить использовать деньги дольщиков для реконструкции ОКН. Инициатива нижегородских депутатов поступила в Госдуму в июне 2025 года, в июле правовое управление комитета по строительству дало заключение, что законопроект требует уточнений, и с тех пор инициатива не движется. Застройщик решил начать работы, не дожидаясь изменений в ФЗ, но все же надеется, что в дальнейшем их примут.

По информации минимущества, теперь завершить разбор здания планируется до конца первого квартала 2026 года, после чего начнется строительство. Как и планировалось ранее, здание и его главные фасады будут восстанавливать в прежних архитектурных решениях. Также инвестор обязуется сберечь его внешний вид и сохранившиеся элементы интерьера. Уже перевезли на временное хранение мозаичное панно — его затем установят на историческое место в холле здания. Утраченные элементы интерьера будут воссоздавать по образцам, а сохранившиеся отреставрируют и установят на исторические места.

В здании полностью должны воссоздать вестибюль первого этажа, холл второго этажа с атриумом и балконом, опирающимся на круглые колонны с капителями, а также сводчатое перекрытие над центральной частью.

Ирина Швецова