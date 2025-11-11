Единого оператора для всех парковок планируется создать в Нижнем Новгороде

Правительство Нижегородской области и администрация Нижнего Новгорода совместно разрабатывают проект по созданию на территории города единого парковочного пространства. Об этом «Ъ-Приволжье» рассказал заместитель губернатора Сергей Морозов.

По его словам, сейчас идет работа по подсчету всех имеющихся в городе парковочных мест. «Наша задача все парковочные места — как платные, так и бесплатные — связать в единую структуру и отдать под единое управление. С единым пропуском и единой информационной системой. Возможно, предложим этот проект Яндексу или какой-то другой крупной компании, которая станет оператором этой системы»,— рассказал господин Морозов.

По его словам, единая информационная система позволит туристам и жителям оперативно получать информацию о наличии свободных мест для парковки в разных районах города.

«Иногда не обязательно искать платную парковку на улице, если выгоднее оставить машину в каком-то торговом центре и пойти по своим делам. Наша задача сделать так, чтобы в единой информационной системе отражались все свободные места на всех городских парковых. Уже имеющиеся платные парковки тоже будут включены в эту систему. Сейчас решается вопрос, будет единый оператор управлять ими или просто сопровождать информационно. При необходимости будем решать этот вопрос с компанией «Мегафон» (оператор платных парковок в Нижнем Новгороде — Ъ)»,— пояснил Сергей Морозов.

Андрей Репин