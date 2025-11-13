Пересадку почки впервые выполнили в госбольнице Нижегородской области

Почку впервые пересадили в истории государственного здравоохранения Нижегородской области. Операцию провели хирурги областной больницы имени Н.А. Семашко вместе с коллегами из НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени В.И. Шумакова, рассказал губернатор Глеб Никитин в своем Telegram-канале вечером 12 ноября.

Фото: Правительство Нижегородской области

Он уточнил, что почку пересадили 18-летнему нижегородцу с врожденной патологией. Для проведения подобных операций больница имени Семашко организовала обучение, получила лицензию и закупила новейшее оборудование.

Всего в Нижегородской области почечную заместительную терапию получают 1,3 тыс. человек. В областной больнице уже создан лист ожидания для таких пациентов.

Галина Шамберина