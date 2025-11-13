Нижний Новгород остался без фестиваля «Рок чистой воды»

Фестиваль «Рок чистой воды» больше не будет проводиться в Нижнем Новгороде. По словам его организаторов, проект закрыт из нехватки финансирования.

Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин

Руководство фестиваля пыталось получить финансовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив, но сделать это не удалось.

Последний раз «Рок чистой воды» проводился в Нижнем Новгороде в 2024 году. «Мы очень любим наш фестиваль и даже не могли себе представить, что он когда-нибудь закончится. Но реальность диктует свои правила»,— отметили организаторы фестиваля и поблагодарили всех, кто принимал в нем участие.

Впервые фестиваль «Рок чистой воды» прошел в Нижнем Новгороде в 1990 году. Инициаторами проекта были рок-музыкант Владимир Шахрин, менеджер группы «ЧайФ» Константин Ханхалаев и редактор рок-бюллетеня «Перекати-Поле» Александр Калужский.

После 1992 года не проводился. Возродился «Рок чистой воды» в 2016 году. С перерывом на 2020/21 годы фестиваль проводился до 2024 года.

Андрей Репин