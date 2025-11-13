На нижегородских предприятиях предложили ввести квоты для участников СВО

Фракция «Единая Россия» в законодательном собрании Нижегородской области предложила ввести на нижегородских предприятиях квоты на трудоустройство участников СВО. Проект изменений в областной закон «О квотировании рабочих мест» сейчас проходит оценку регулирующего воздействия.

Законопроектом прелагается обязать работодателей выделять квоту для участников СВО в размере 1%, если среднесписочная численность сотрудников предприятия превышает 100 человек. Для предприятий, где работает от 36 до 100 человек, квота может составить 1%, но не менее одного человека.

От выполнения установленной квоты освобождаются предприятия, где работодатели являются общественными объединениями инвалидов. Также от трудоустройства участников СВО освободят предприятия, признанные банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство.

Кроме того, от выполнения квоты освобождаются организации, где численность сотрудников ниже уровня, при котором эта квота применяется. Еще одним основанием для освобождения от квоты может стать отсутствие в службе занятости сведений об участниках СВО, которые ищут работу.

Претендовать на трудоустройстве по квоте могут граждане, завершившие службу по мобилизации или контракту, и бывшие участники добровольческих формирований, создание которых было предусмотрено федеральным законодательством.

Андрей Репин