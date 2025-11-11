Прожиточный минимум нижегородцев хотят повысить на 6,8% в 2026 году

Губернатор Глеб Никитин подписал постановление о величине прожиточного минимума в Нижегородской области на 2026 год. По сравнению с 2025 годом он увеличится на 6,8%.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В среднем на душу населения величина прожиточного минимума увеличится на 1,13 тыс. руб. и составит 17,8 тыс. руб., для трудоспособного населения — на 1,24 тыс., до 19,4 тыс.руб., для пенсионеров — на 976 руб., до 15,31 тыс.руб., для детей — на 1,1 тыс., до 17,27 тыс. руб.

Галина Шамберина