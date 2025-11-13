В Нижнем Новгороде назвали глав муниципалитетов, записавшихся в резервисты

В правительстве Нижегородской области 13 ноября озвучили список глав муниципалитетов, записавшихся в мобилизационный резерв «Барс-НН». Накануне вечером губернатор Глеб Никитин сообщил в своем Telegram-канале, что в резервисты записались 15 глав МСУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети главы Городецкого округа Александра Мудрова Фото: соцсети главы Городецкого округа Александра Мудрова

Всего в регионе сейчас 51 глава округа, включая кстовского главу Ивана Уланова: до конца года установлен переходный период объединения Нижнего Новгорода и Кстовского округа.

Ряды «Барс-НН» пополнили Алексей Боровский (городской округ Бор), Иван Мартынов (Вознесенский округ), Дмитрий Третьяков (Володарский), Александр Савельев (Воротынский), Александр Мудров (Городецкий), Сергей Кучин (Дивеевский), Евгений Шамин (Княгининский), Антон Быков (Краснобаковский), Иван Уланов (Кстовский), Александр Кочмарев (Лысковский), Алексей Кириллов (Павловский), Артем Паятелев (Кулебаки), Дмитрий Полуэктов (Семеновский), Антон Пугачев (Шахунья).

Алексей Боровский рассказал, что окончил военное училище и служил в правоохранительной системе. «Захотелось применить те навыки, которые были получены когда-то на службе в армии. Я бы хотел более глубоко изучить современное ведение боя, подтянуть уровень владения оружием»,— добавил глава Бора.

Глава Городецкого округа Александр Мудров решение вступить в мобилизационный резерв пояснил желанием быть полезным округу и жителям. «Но «Барс-НН» для меня – не только защита и оборона, обращение с оружием и военная тактика, но и грамотная командная работа, которая сделает более эффективной нашу административную деятельность»,— отметил глава округа.

В правительстве напомнили, что служба в составе резерва «Барс-НН» не предусматривает отправку в зону специальной военной операции и проходит только на территории региона. Подробную информацию о наборе можно узнать в Telegram-канале.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее ряды резервистов пополнил заместитель губернатора Нижегородской области по внутриполитическому блоку Андрей Гнеушев.

Галина Шамберина