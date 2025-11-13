Завершение работ в Почаинском овраге перенесли на конец 2026 года

Выполнение работ по созданию террасного парка в Почаинском овраге перенесли с конца 2025 на конец 2026 года. Изменения сроков связаны с корректировкой проекта, сообщили в МКУ «ГУММиД» 13 ноября 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Проектно-сметная документация по-прежнему находится на повторной госэкспертизе. Как писал «Ъ-Приволжье», на повторную экспертизу проект направили в конце 2024 года, заключение рассчитывали получить весной 2025 года.

После повторной экспертизы станет понятна и актуальная стоимость работ. Контракт на благоустройство оврага заключили в ноябре 2022 года за 2,9 млрд руб. с ГП НО «ДИРОН». Он, в том числе, включает реконструкцию дождевого коллектора, укрепление склонов, строительство нового пешеходного мостика и пешеходного тоннеля. Основные работы начали только в конце 2023 года — из-за долгих судебных процессов по изъятию земельных участков.

На текущий момент пешеходный мост готов примерно наполовину, завершить монтаж основных конструкций планируют до конца 2025 года, все работы по мосту — во втором квартале 2026 года.

Готовность тоннеля под Лыковой дамбой оценивается в 62%, там смонтировали основные конструкции. Завершить строительство тоннеля также планируют во втором квартале 2026 года.

В сентябре прокуратура внесла госпредприятию «ДИРОН» представление о недопустимости нарушения сроков реализации проекта.

Галина Шамберина