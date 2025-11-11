Власть читает по складам

Нижегородские власти и жители поселка Окский берег не нашли взаимопонимания по вопросу строительства логистического центра Wildberries (ООО РВБ) в пригороде Нижнего Новгорода. Нижегородцы выступили против реализации проекта за 12 млрд руб. по соседству с уже существующими жилыми кварталами и территорией перспективной жилой застройки. Нижегородские власти уверены, что будущее строительство полностью соответствует градостроительным правилам. В свою очередь жители хотят получить социальную инфраструктуру вместо склада. Они подали иск в областной суд и оспаривают решение о выделении земли под логистический комплекс. С подробностями со встречи чиновников с жителями — Андрей Репин.

Министр Дарья Шунаева рассказала нижегородцам, где и почему построят склад Wildberries

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Строительство складского комплекса Wildberries рядом с поселком Окский берег в Нижнем Новгороде планируется начать весной-летом 2026 года и завершить за полтора-два года. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщил заместитель директора по развитию ООО РВБ Федор Семенов во время обсуждения проекта с жителями соседних населенных пунктов. Встреча была организована правительством Нижегородской области и прошла в минувшие выходные в здании школы №138.

Как писал «Ъ-Приволжье», участок под застройку компания РВБ выиграла на торгах летом 2025 года. На реализацию проекта инвестор должен направить не менее 12 млрд руб. Однако с планами РВБ не согласны жители поселков Новинки, Кусакова, Окский берег и других населенных пунктов рядом с будущей стройкой. На встрече с представителями властей нижегородцы еще раз высказались против строительства склада, опасаясь, что грузовики разобьют дороги, территорию заполонят мигранты, а экологии будет нанесен ущерб. Они напомнили, что застройщики Окского берега ООО «Капстройинвест» и ООО «Экоград» планировали построить рядом с жилыми домами торговый центр, детский сад, стадион и детские площадки.

Представитель инициативной группы жителей Кирилл Богородский несколько раз пытался успокоить собравшихся.

Он отметил, что чиновники с их планами по строительству склада жителям «не совсем друзья», но настоял на том, чтобы нижегородцы выслушали все, что им хотят сказать.

Когда собравшиеся успокоились, глава областного минграда Дарья Шунаева напомнила им, что компании-застройщики Окского берега обанкротились, не завершив проект. Дома достраивало областное правительство за счет средств федерального и регионального бюджетов. Земельный участок, на котором застройщик обещал построить объекты социальной инфраструктуры, находится в федеральной собственности и относится к землям производственно-коммунального назначения. Решение о постройке складов на этой земле принимала комиссия по региональному развитию правительства РФ.

Инвестор обязан выполнить все требования санитарных и противопожарных нормативов, без этого он не сможет начать строительство, напомнила госпожа Шунаева. Федор Семенов добавил, что комплекс отгородят от жилой застройки шумозащитными экранами высотой от четырех до шести метров. Кроме того, между домами и логистическим центром высадят защитную лесополосу. Большегрузы с товарами не будут проезжать через жилую застройку, пообещал чиновник. На реплики жителей о том, что работа логистического центра привлечет в этот район большое количество нелегальных мигрантов, он заявил, что на всех объектах РВБ работают только граждане России.

На территории, не освоенной после банкротства застройщиков Окского берега, планируется построить около 400 тыс. кв м различных складских площадей и комплекс Wildberries — лишь часть из них. Его строительство будет идти в полном соответствии с градостроительными нормами и генеральным планом Нижнего Новгорода, добавил зампред областного правительства Иван Каргин.

Несмотря на заверения чиновников, участники инициативной группы намерены оспорить решения о выделении земли под склад в областном суде.

Они хотят добиться возврата всего запланированного под застройку участка в категорию земель многофункционального назначения. Первое заседание суда по административному иску жителей должно состояться в конце ноября.

Также представители инициативной группы зачитали «гражданскую ноту» и назвали планы по строительству логистического центра «стратегической ошибкой, которая может принести РВБ финансовые и репутационные потери». «Позицию нижегородских властей мы также считаем непрофессиональной. Это подрыв социальной безопасности, о чем нижегородцы намерены заявить во время прямой линии с президентом РФ»,— говорится в заявлении. Вместо строительства складского комплекса за 12 млрд руб. инициативная группа предложила РВБ направить в экономику Нижегородской области 30–40 млрд руб. и построить в регионе инновационный медицинский центр, физкультурно-спортивный кластер, Дворец культуры и научно-образовательный центр.

По итогам встречи жителям предложили на специальных бланках оставить вопросы, ответы на которые они не успели получить. По данным минграда, из 40 поступивших вопросов только девять касаются строительства логистического комплекса. Остальные связаны с проблемами, с которыми жители сталкиваются в повседневной жизни. В региональном правительстве пообещали проработать все поступившие вопросы и предложения.

На следующих встречах с жителями чиновники пообещали рассказать, как продвигается реализация проекта. В частности, нижегородцам представят вариант по изменению транспортной схемы в районе будущего строительства.