Нижегородское «Теплоэнерго» переименовали в «ОКО»
АО «Теплоэнерго», завершившее в октябре присоединение «Нижегородского водоканала» (оба принадлежат Нижнему Новгороду), сменило название. Судя по данным ЕГРЮЛ от 12 ноября 2025 года, теперь компания называется «Объединенный коммунальный оператор».
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Сокращенное наименование компании — АО «ОКО».
Как писал «Ъ-Приволжье», губернатор Нижегородской области Глеб Никитин еще в 2022 году поручил объединить «Теплоэнерго» с водоканалом. Провести объединение планировалось в 2023 году. Однако, изучив финансово-хозяйственную ситуацию в водоканале с задолженностью более 5 млрд руб., руководство «Теплоэнерго» сначала решило взять предприятие по договору управления, чтобы не рисковать своей экономикой. Потом за счет областного и городского бюджетов накопившиеся долги Нижегородского водоканала частично погасили.
На момент начала объединения «Теплоэнерго» возглавлял Илья Халтурин. После его ареста в 2024 году компанию возглавил Дмитрий Сивохин.