Главные новости за выходные 15-16 ноября

США потребовали полного выхода российских акционеров из компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) для снятия санкций.

Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе в секторе Газа. Израильское Минобороны тем временем заявило, что страна не позволит создать палестинское государство и что «Хамас» будет полностью разоружен.

Международный депозитарий Euroclear готов добиваться отмены возможного решения руководства Евросоюза о конфискации российских активов через суд.

Власти ДНР решили развивать «военный туризм». В 2026 году на проект потратят не менее 1 млрд руб.

Финляндия, по данным местных СМИ, выслала в Россию бывшего бойца ЧВК «Вагнер». Он проник в страну незаконно и просил политического убежища.

В Совете федерации предложили ввести обязательное подтверждение дееспособности для продавцов квартир старше 60 лет. Сенатор Айрат Гибатдинов попросил Минюст дать ведомственный отзыв на инициативу.

Проводной интернет от «Ростелекома» пропал во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях. Провайдер заявил, что «третьи лица» повредили магистральный канал в Ярославской области.

Ислам Махачев стал первым бойцом из России, завоевавшим титул чемпиона UFC в двух весовых категориях.

В Гольяновском пруду на востоке Москвы найдены останки ребенка. Мальчик в возрасте 7-10 лет был убит не более двух дней назад.