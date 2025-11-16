В ДНР захотели развивать «военный туризм»

Власти ДНР хотят создать туристический поток к местам боевых действий. В правительстве региона сообщили, что «большой межведомственный штаб по туризму в целом» уже работает, отдельно планируется развивать «концепцию военного туризма».

«Республика сейчас представляет собой ассоциацию мест боевой славы», — сказал «РИА Новости» зампред правительства ДНР Кирилл Макаров.

По словам господина Макарова, в рамках реализации проекта «Туризм-гостеприимство» гостям региона планируется рассказывать историю и предпосылки вооруженного конфликта, будут построены маршруты и показаны ключевые места и экспонаты.

«К большому сожалению, часть номерного фонда и гостиничного фонда разбита», — отметил вице-премьер ДНР. По его словам, проводится ревизия, но уже сейчас на 2026 год закладывается бюджет: «Более 1 миллиарда рублей будет инвестировано». Господин Макаров добавил, что считает эту сумму недостаточной и полагает, что потрачено будет еще больше средств. Источник инвестиций в публикации «РИА Новости» не уточняется.