«Ростелеком» назвал причину отключения интернета в четырех регионах России

Интернет от «Ростелекома» (MOEX: RTKM) пропал накануне в четырех регионах Центрального федерального округа из-за повреждения магистрального канала. Вчера в компании сообщили «Ъ-Ярославль», что «произошла авария по вине третьих лиц». Сегодня пресс-служба «Ростелекома» уточнила детали.

«Было повреждение магистрального канала на территории Ярославской области третьими лицами», — сказали в «Ростелекоме». Из-за ЧП провайдер не мог предоставлять услугу по доступу в интернет во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях.

На данный момент восстановительные работы завершены, связь восстановлена.