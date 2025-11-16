«Ростелеком» назвал причину отключения интернета в четырех регионах России
«Ростелеком»: интернет восстановлен в 4 регионах ЦФО после повреждения канала
Интернет от «Ростелекома» (MOEX: RTKM) пропал накануне в четырех регионах Центрального федерального округа из-за повреждения магистрального канала. Вчера в компании сообщили «Ъ-Ярославль», что «произошла авария по вине третьих лиц». Сегодня пресс-служба «Ростелекома» уточнила детали.
«Было повреждение магистрального канала на территории Ярославской области третьими лицами», — сказали в «Ростелекоме». Из-за ЧП провайдер не мог предоставлять услугу по доступу в интернет во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях.
На данный момент восстановительные работы завершены, связь восстановлена.