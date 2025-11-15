Путин обсудил в телефонном разговоре с Нетаньяху ситуацию в секторе Газа

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин

Темой разговора стал обмен заключенными и пленными после достижения соглашения о прекращении огня между Израилем и палестинским движением «Хамас». Кроме того, господа Путин и Нетаньяху обсудили ядерную программу Ирана и обстановку в Сирии.

Израиль и «Хамас» договорились о прекращении огня 10 октября. Палестинское движение должно передать еврейскому государству тела еще трех заложников. Второй этап урегулирования конфликта предполагает создание международных сил безопасности в Газе, разоружение «Хамаса» и дальнейший вывод израильских войск из анклава.

О ситуации в секторе Газа — в материале «Ъ» «На Газе остались послеоперационные швы».