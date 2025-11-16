Минобороны Израиля: Палестины не будет, «Хамас» будет разоружен

Израиль сам займется разоружением палестинского движения «Хамас» на подконтрольных ему районах Газы. Об этом сообщил министр обороны Исраэль Кац. На других территориях разоружать боевиков будут международные силы или израильские военные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ronen Zvulun / File Photo / Reuters Фото: Ronen Zvulun / File Photo / Reuters

Об этом господин Кац написал в соцсети X. Он добавил, что Израиль не позволит создать палестинское государство. «ЦАХАЛ останется на вершине Хермона (гора на границе Сирии, Ливана и Израиля.— “Ъ”) и в зоне безопасности»,— написал политик.

Независимость Палестины признают более 150 государств, включая Россию. В сентябре в этот список вошли Франция и Великобритания, Канада, Португалия, Австралия.

Соглашение между Израилем и «Хамасом» о прекращении огня в Газе действует с 10 октября. Боевики освободили 20 заложников, оставшихся в живых после нападения 7 октября 2023 года, Израиль отпустил около двух тысяч палестинцев, включая осужденных на пожизненные сроки за террористическую деятельность. Стороны обмениваются телами погибших.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «На Газе остались послеоперационные швы».