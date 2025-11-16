Прокуратура Москвы показала фото улик с места обнаружения останков ребенка в пруду

Прокуратура Москвы опубликовала фотографии с места обнаружения человеческих останков в Гольяновском пруду. По предварительным данным, жертвой стал мальчик в возрасте 7— 10 лет.

Фото: Прокуратура Москвы

Голова погибшего находилась в полиэтиленовом пакете, который неизвестный поместил в рюкзак фиолетового цвета. До наступления темноты на месте работали водолазы, но других останков либо возможных улик найти не удалось. Следователи СКР опрашивают свидетелей и просматривают записи с городских камер видеонаблюдения.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Baza утверждает, что в деле появился первый подозреваемый — «мужчина ростом около 180 см, среднего телосложения». Подозрительного прохожего якобы видели местные жители ночью 14 ноября. Правоохранительные органы официально эти сведения пока не подтверждали.

Личность ребенка также еще не установлена. По данным СМИ, светловолосый мальчик мог быть задушен не более двух дней назад. После этого тело расчленили лобзиком, пишет «Газета.ru». Останки нашли сегодня утром рабочие, которые занимаются ремонтом набережной.