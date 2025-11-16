Махачев стал первым из России чемпионом UFC в двух весовых категориях
Ислам Махачев стал первым бойцом из России, завоевавшим титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях. Он победил австралийца Джека Делла Маддалену в рамках турнира UFC 322, который прошел в Нью-Йорке.
Бой длился пять раундов. Судьи единогласно присудили чемпионский титул в полусредней весовой категории российскому спортсмену.
С октября 2022 года по май 2025-го Ислам Махачев владел поясом UFC в легком весе, однако в июле освободил титул, чтобы перейти в другую весовую категорию. Российский боец стал 11-м в истории, кому удалось завоевать два чемпионских титула соревнования. В частности, ранее это удалось сделать бойцам Конору Макгрегору, Даниэлю Кормье и Джону Джонсу.