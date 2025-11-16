Yle: Финляндия выслала в Россию бывшего бойца ЧВК «Вагнер»

Пограничная служба Финляндии задержала и позднее выслала в Россию мужчину, который незаконно пересек российско-финскую границу. Он представлялся Евгением и просил политическое убежище, утверждая, что служил в ЧВК «Вагнер» и сбежал в Финляндию от боевых действий.

Как передает издание Yle, гражданина России задержали в июне в городе Китеэ. Он пересек границу с Финляндией через лес. Финская погранслужба подтвердила, что задержанный участвовал в боевых действиях, но отказалась приводить другие детали.

В июле Yle публиковало видео, на которых задержанный выступает в качестве командира роты 433-го мотострелкового полка и рассказывает о боях в Селидово. Издание также обнаружило еще одну запись, где мужчина критикует российскую армию.