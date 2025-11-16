В Совфеде хотят обязать продавцов квартир с 60 лет доказывать свою дееспособность

Сенатор Айрат Гибатдинов обратился к министру юстиции Константину Чуйченко с предложением ввести обязательное подтверждение дееспособности для продавцов квартир старше 60 лет. Об этом со ссылкой на письмо парламентария сообщает ТАСС.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В настоящее время такие документы не обязательны, но могут быть запрошены покупателями для снижения рисков. Айрат Гибатдинов попросил министерство высказать позицию по поводу введения такого требования. Сенатор считает, что подтверждать дееспособность следует продавцам недвижимости, достигшим «пожилого или старческого возраста (60 и 75 лет)», а также тем, кто продает единственное жилье.

В своем письме господин Гибатдинов отметил рост числа споров, связанных с куплей-продажей квартир. По данным Российской гильдии риелторов за 2024—2025 годы, количество судебных разбирательств, в которых бывшие собственники пытаются вернуть недвижимость, увеличилось на 15—20%. Судебная практика показывает, что в большинстве случаев недвижимость возвращается бывшим владельцам, а сделки признаются недействительными. Парламентарий добавил, что нередко сами пожилые граждане требуют признать сделку недействительной с целью получения денежной выгоды.