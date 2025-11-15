Euroclear готов блокировать решение ЕС о конфискации активов России через суд

Международный депозитарий Euroclear готов добиваться отмены возможного решения руководства Евросоюза о конфискации российских активов через суд. Об этом сообщила гендиректор депозитария Валери Урбен.

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP Штаб-квартира Euroclear

«Существуют законы,— сказала госпожа Урбен в интервью Le Monde.— В зависимости от правовой базы мы решим, что мы можем и хотим сделать».

Валери Урбен подчеркнула, что конфискация активов противоречит международному праву, и Россия может инициировать судебное разбирательство. «Мы должны быть очень бдительны»,— добавила глава депозитария. Кроме того, в случае конфискации активов иностранные государства сократят инвестиции в зону евро, предупредила она.

Страны Запада заморозили российские активы в феврале 2022 года. В Euroclear хранится €193 млрд. Иностранные государства могут распоряжаться лишь процентами, которые генерируют российские активы, но не самими средствами.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕК не намерена конфисковывать российские активы. Вместо этого ЕС использует доходы от активов для выдачи кредитов Украине. Некоторые страны, в том числе Германия, выступали за использование замороженных активов для финансирования Киева. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц предлагал таким образом выдать Украине кредит на €140 млрд.