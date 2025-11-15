США требуют выхода российских владельцев из NIS для снятия санкций с компании

США потребовали полного выхода российских акционеров из сербской нефтегазовой компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) для снятия с нее санкций. Об этом заявила сербская министр горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович, передает портал N1.

Накануне власти Сербии получили от Вашингтона «тяжелое сообщение относительно NIS», заявила министр. По ее словам, администрация США «впервые четко, недвусмысленно заявила, что хочет полной смены собственников российских акционеров в NIS». При этом в США «ясно дали понять», что никаких попыток скрыть российское присутствие в компании быть не должно.

Утром 16 ноября президент Сербии Александр Вучич примет участие во внеочередном заседании правительства, на котором обсудят дальнейшие действия в ситуации с NIS. Дубравка Джедович-Ханданович отметила, что в ближайшие дни Сербию, вероятно, ждут «самые сложные решения в истории» страны.

Сербская компания NIS, 44,85% в которой принадлежит «Газпром нефти», сообщила 9 октября, что не смогла получить специальную лицензию Минфина США, выводящую компанию из американского SDN-списка. В тот же день Александр Вучич заявил, что перебоев с поставками нефтепродуктов в стране не будет до конца года.

11 ноября госпожа Джедович-Ханданович заявила, что российские владельцы NIS готовы продать свою долю в компании третьей стороне из-за санкций США. Долю еще в октябре предлагала выкупить Хорватия.