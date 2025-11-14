Главные новости за 14 ноября. Сочи

Организаторы паромного сообщения между Трабзоном и Сочи объявили о вынужденной паузе в работе линии минимум на 10 дней. Решение связано с ожиданием официального ответа от министерства транспорта и инфраструктуры Турции, которое рассматривает ситуацию вокруг недопуска парома Seabridge в российский порт.

Санаторий «Кристалл», первый полностью построенный с нуля на сочинском курорте за последние 25 лет, откроется для посетителей 15 ноября 2025 года. Объект готов к приему первых гостей, тогда как основное торжественное открытие комплекса запланировано на начало 2026 года.

В воскресенье, 16 ноября, в Сочи будет временно ограничено движение транспортных средств в связи с проведением общеепархиального крестного хода, приуроченного ко Дню Святого Архангела Михаила, который отмечается 21 ноября. Организаторы просят жителей и гостей города учитывать изменения движения при планировании поездок и заранее выбирать альтернативные маршруты.

Более 30 тыс. билетов реализовано на товарищеский матч между футбольными сборными России и Чили, который пройдет 15 ноября на сочинском стадионе «Фишт». Вместимость арены составляет 39,5 тыс. Зрителей.

Материалы уголовного дела бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги Янины, обвиняемых в совершении коррупционных преступлений, готовятся к передаче в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. После утверждения обвинительного заключения материалы поступят в суд для рассмотрения по существу.

В администрации Сочи произошли кадровые изменения: управление информации мэрии возглавила Ирина Садчикова. Ее заместителем назначен Андрей Тарасов.

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил требования администрации Сочи к ООО «Интерком» и постановил в течение месяца освободить земельный участок на Курортном проспекте от установленного компанией контрольно-пропускного пункта и шлагбаума. Речь идет о территории, на которой ранее располагался кинотеатр «Спутник». Судебное разбирательство о правах на участок продолжалось восемь лет.