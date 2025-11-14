Новый санаторий «Кристалл» в Сочи начинает работу с 15 ноября

Санаторий «Кристалл», первый полностью построенный с нуля на сочинском курорте за последние 25 лет, откроется для посетителей 15 ноября 2025 года. Как сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе «Группы ЛСР», объект готов к приему первых гостей, тогда как основное торжественное открытие комплекса запланировано на начало 2026 года.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Кристалл» стал центральным проектом масштабной программы развития санаторно-курортной инфраструктуры, которую компания реализует в Сочи. Параллельно продолжаются работы по восстановлению санатория «Волна» в Хостинском районе — объекта культурного наследия регионального значения. Завершение реконструкции ожидается в 2026 году.

Общий объем инвестиций в оба проекта составляет около 27 млрд руб. Из них 12,1 млрд руб. направлено на строительство нового санатория, а 14,5 млрд руб. — на комплексную реконструкцию «Волны». Управлять объектами будет компания «ЛСР. Отели».

Как ранее сообщал «Ъ-Сочи», в городе также продолжается строительство социально значимых объектов. До конца 2025 года должен быть сдан детский сад на улице Ленина в Адлере, рассчитанный на 175 мест. Учреждение, возводимое компанией «Неометрия», включает спортивные и музыкальные залы, кабинеты логопеда и психолога, а также благоустроенную территорию, спроектированную с учетом особенностей местного климата.

Мария Удовик