Суд обязал «Интерком» освободить участок бывшего кинотеатра «Спутник»

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил требования администрации Сочи к ООО «Интерком» и постановил в течение месяца освободить земельный участок на Курортном проспекте от установленного компанией контрольно-пропускного пункта и шлагбаума. Речь идет о территории, на которой ранее располагался кинотеатр «Спутник». Судебное разбирательство о правах на участок продолжалось восемь лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд признал отсутствие у «Интеркома» как права собственности на нежилое здание, так и права аренды земли, одновременно обязав аннулировать соответствующие записи в ЕГРН. Решение может быть обжаловано в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде.

Кинотеатр «Спутник», популярный у жителей и гостей курорта, был снесен в 2007 году. После этого, как установлено судом, застройщик не исполнил условия инвестиционного договора, а участок фактически использовался как парковка. С 2017 года велось судебное разбирательство о возврате земли, на период которого действовали обеспечительные меры, включая запрет на регистрационные действия и любое строительство.

Тема бывшего кинотеатра не раз становилась предметом публичных обсуждений. Депутат Госдумы РФ Константин Затулин указывал на необходимость дать оценку действиям бывшего мэра Сочи Виктора Колодяжного, при котором участок перешел из муниципальной собственности в частные руки. В сентябре 2023 года Пятнадцатый арбитражный суд отказал «Интеркому», ранее принадлежавшему кипрскому офшору, в попытке изменить условия контракта 2004 года, предусматривавшего строительство торгово-развлекательного центра на месте «Спутника».

Первоначальный проект предусматривал возведение 24-этажного бизнес-центра с кинозалом на 550 мест и подземной автостоянкой, однако, по словам инвестора, строительство оказалось затруднено из-за подземной реки. Компания заявляла, что не могла выполнить договор из-за изменений в городских правилах землепользования и застройки, исключивших возможность возведения крупного объекта. В разные годы участок относили к зоне зеленых насаждений, зоне особой архитектурно-планировочной организации и, позднее, зоне ОД-2, где высота зданий ограничена 30 м. В действующих ПЗЗ территория относится к зоне ОЦ-1, допускающей застройку до 12 м.

Осенью 2022 года «Интерком» обращался в департамент инвестиций Сочи с просьбой внести изменения в инвестиционный договор, однако мэрия указала, что не является его стороной. Арбитраж согласился с позицией администрации и установил, что компания фактически планировала строительство многоуровневой парковки вместо заявленного в договоре кинотеатра, что стало основанием для отказа в исковых требованиях.

В 2020 году власти Сочи рассматривали возможность возведения на месте «Спутника» концертного зала, который должен был войти в проект благоустройства территории, объединяющей прогулочную зону, пляж «Ривьера» и центральную набережную города.

Мария Удовик