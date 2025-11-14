В Сочи временно ограничат движение транспорта из-за крестного хода

В воскресенье, 16 ноября, в Сочи будет временно ограничено движение транспортных средств в связи с проведением общеепархиального крестного хода, приуроченного ко Дню Святого Архангела Михаила, который отмечается 21 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Торжественные службы начнутся в 8:30 в Соборе равноапостольного Князя Владимира на улице Виноградной. В литургии примут участие митрополит Воскресенский Григорий, управляющий делами Московской Патриархии, и митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий. По завершении служб, примерно с 11:00, начнется шествие по маршруту: улицы Виноградная, Егорова, Курортный проспект, Поярко, Несебрская, Москвина и Орджоникидзе до собора Архангела Михаила.

Для обеспечения безопасности участников крестного хода на указанных улицах вводится временное ограничение движения с 10:00 до 14:00. В связи с этим изменятся маршруты общественного транспорта. С 9:00 до 14:00 движение автобусов №2М, 15, 17 и 23 будет приостановлено. По направлению Лазаревское—Сочи автобусы №75, 77П, 119 и 169 будут следовать по улицам Виноградная, Донская, Конституции и Московская до ж/д вокзала.

Маршруты №2С, 7, 22, 37, 43, 45, 83, 86, 87н, 87, 88, 103, 105, 105С, 113, 115, 120, 121, 550, 551 и 552 будут курсировать по Дублеру Курортного проспекта, далее по ул. Транспортной с выездом на Курортный проспект. Маршруты №19, 41, 48, 95 и 98 будут следовать через автовокзал Сочи, далее по ул. Транспортной и 20-й Горнострелковой дивизии в обоих направлениях.

Автобусы №24 и 26 будут курсировать до остановки «Ж/д вокзал», а маршрут №25 — по улицам Пасечная, Донская, Гагарина, Московская с поворотом налево к автовокзалу, далее по ул. Роз, Гагарина, с поворотом направо на Краснодарское кольцо и далее по маршруту на Пасечную. Маршруты №4, 6, 7р и 30 будут следовать с выездом на ул. Донскую, далее на Гагарина, Московскую (ост. «Рынок»), Горького (ост. «Автовокзал») и далее по маршруту. В обратном направлении движение будет осуществляться через автовокзал Сочи и улицы Роз, Гагарина, Донская, Виноградная.

Организаторы просят жителей и гостей города учитывать изменения движения при планировании поездок и заранее выбирать альтернативные маршруты.

Мария Удовик