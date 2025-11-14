Паромная линия Трабзон—Сочи приостановлена на период переговоров

Организаторы паромного сообщения между Трабзоном и Сочи объявили о вынужденной паузе в работе линии минимум на 10 дней. Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании Liderline в Трабзоне Мустафу Чакыра, решение связано с ожиданием официального ответа от министерства транспорта и инфраструктуры Турции, которое рассматривает ситуацию вокруг недопуска парома Seabridge в российский порт.

По данным турецкой стороны, вопрос о возобновлении рейсов находится в сфере консультаций между профильными ведомствами России и Турции. Господин Чакыр уточнил, что компания временно прекратила оформление новых бронирований, хотя, по его словам, спрос на маршруты сохраняется: «Нам звонят постоянно и интересуются рейсами».

Ситуация осложнилась после того, как паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, более двух суток ожидал разрешения на заход в порт Сочи, но так и не получил его. Как ранее заявлял генеральный директор ООО «СВС Шиппинг», член совета директоров и директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян, согласования со всеми портовыми и контрольными службами были оформлены заранее. Линия «Сочи—Трабзон—Сочи» официально зарегистрирована в Минтрансе РФ и имеет статус круглогодичной регулярной до конца 2027 года. Судно, вышедшее в рейс 5 ноября, вернулось в Трабзон 9 ноября, а пассажиры смогли покинуть его только 10 ноября.

Дополнительный контекст ситуации обозначил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, который заявил, что городская и портовая инфраструктура Сочи пока недостаточно готова к приему грузопассажирских судов. В частности, он указал на нехватку мобильных инспекционно-досмотровых комплексов в пункте пропуска.

В Минтрансе РФ подтвердили, что сочинский морской пункт пропуска оснащен всем необходимым оборудованием для обслуживания заграничных судов. Однако при строительстве объекта инспекционно-досмотровые комплексы, включая мобильные, не были предусмотрены. В ведомстве уточнили, что такая техника может быть установлена дополнительно в случае необходимости.

