Материалы дела экс-мэра Сочи Копайгородского готовят к направлению в прокуратуру

Материалы уголовного дела бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги Янины, обвиняемых в совершении коррупционных преступлений, готовятся к передаче в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката экс-главы курорта Ивана Миронова, отметив, что защита завершила ознакомление с 74 томами следствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам адвоката, протокол об ознакомлении подписан всеми сторонами и в ближайшее время будет направлен в прокуратуру. После утверждения обвинительного заключения материалы поступят в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что при обысках у супругов изъяли 62,2 млн руб., 40 тыс. долларов и более 2 тыс. евро. Большая часть средств, как отмечали следователи, хранилась в квартирах старшего сына Янины Копайгородской. Московский городской суд продлил арест обоим обвиняемым до конца года.

Дополнительные материалы расследования, представленные Генеральной прокуратурой, указывают на существенное расхождение между официальными доходами Алексея Копайгородского и фактическим объемом имущества, которым, по версии надзорного ведомства, он и его семья располагали. Согласно документам, экс-мэр владел активами в Краснодарском крае, Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, при этом сведения о них отсутствовали в его декларациях. Официальным источником дохода чиновника числилась только заработная плата.

Как следует из материалов дела, для сокрытия собственности Алексей Копайгородский оформлял предпринимательский статус на супругу и свою мать. Янина Копайгородская зарегистрировала ИП в мае 2021 года по направлению «купля-продажа земельных участков», а в 2023–2024 годах выступала учредителем и руководителем нескольких компаний в сфере гостиничного бизнеса, услуг такси, ресторанов и парикмахерских.

В сентябре 2023 года супруги заключили брачный договор, по которому доходы Янины Копайгородской от предпринимательской деятельности признавались ее личной собственностью, а имущество, приобретенное до брака или полученное в дар, не подлежало разделу.

Генеральная прокуратура указывает, что до назначения Алексей Копайгородского на должность главы Сочи он и его семья не владели дорогостоящими активами, однако проверка деклараций за 2019–2023 годы выявила несоответствие между доходами и расходами. Ведомство потребовало обратить в доход государства имущество экс-мэры Сочи, его родственников и аффилированных лиц на сумму 1,67 млрд руб. В перечень арестованных активов вошли 77 объектов недвижимости, включая элитные квартиры рядом с Эрмитажем, и пять автомобилей Mercedes. При этом у самого Алексея Копайгородского официальных прав собственности на недвижимость или транспорт, по данным проверки, не было.

Мария Удовик