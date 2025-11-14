На матч Россия—Чили в Сочи продано более 30 тысяч билетов

Более 30 тыс. билетов реализовано на товарищеский матч между футбольными сборными России и Чили, который пройдет 15 ноября на сочинском стадионе «Фишт». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на департамент мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза.

Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ

Встреча начнется в 18:00 по московскому времени. Вместимость арены составляет 39,5 тыс. зрителей; таким образом, значительная часть трибун уже обеспечена болельщиками. Матч будет учтен в рейтинге ФИФА, где сборная России занимает 30-е место, а команда Чили располагается на 56-й позиции. Для «Фишта» это первое выступление национальной команды после чемпионата мира 2018 года.

Перед игрой на территории стадиона пройдет фестиваль болельщиков: на главной сцене выступит поп-группа «Блестящие», а казачий коллектив «Казаки делают хиты» откроет матч композицией «Облака». Государственный гимн исполнит экс-участник группы «Дискотека Авария» Николай Тимофеев. Завершит футбольный вечер группа «Чили» с песней «Лето».

Сборная Чили прибыла в Сочи в ночь на 11 ноября. Визит южноамериканской команды проходит в рамках серии товарищеских встреч: 12 ноября сборная России сыграла вничью с Перу, завершив матч в Санкт-Петербурге со счетом 1:1.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте 15, 18 и 19 ноября в дни проведения международных футбольных матчей будет изменена схема движения общественного транспорта и временно восстановлено движение пригородных поездов между Сочи и Имеретинским курортом. Для удобства болельщиков увеличится количество рейсов и изменятся маршруты автобусов, следующих в направлении Олимпийского парка.

Мария Удовик