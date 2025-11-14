В мэрии Сочи назначили нового начальника управления информации

В администрации Сочи произошли кадровые изменения: управление информации мэрии возглавила Ирина Садчикова. Об этом сказано на сайте городской администрации. Ее заместителем назначен Андрей Тарасов.

Ирина Садчикова работает в структурах администрации курорта более 10 лет. В мэрию госпожа Садчикова пришла в 2011 году, а с 2016-го занимала должность заместителя начальника управления информации и аналитической работы. Новый руководитель имеет профильное образование, окончив Сочинский университет по специальности «практическая журналистика». За время работы в администрации она неоднократно отмечалась ведомственными наградами и благодарностями за вклад в информационное сопровождение деятельности города.

«Ъ-Сочи» писал, что Игорь Селезнев назначен почетным консулом Республики Монголия в восьми субъектах РФ. Его юрисдикция распространяется на Адыгею, Калмыкию, Крым, Краснодарский край, Астраханскую, Волгоградскую, Ростовскую области и Севастополь. Место дислокации консульства определено в Сочи.

Мария Удовик