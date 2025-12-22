Мария Клементе-Белоуссова: «Туристы стали чаще приезжать на юг России в межсезонье и больше тратить на отдых»

В СберАналитике описали, как изменился внутренний туризм в 2025 году: за 11 месяцев россияне совершили 164 млн поездок и потратили 1,83 трлн рублей. В южной индустрии гостеприимства растёт число поездок, разнообразие предложения отдыха, средний чек почти на 50% больше, чем в среднем по стране – это около 11 500 рублей.

Фото: Никита Букреев

В 2025 году россияне на 7,5% активнее путешествуют по стране, чем годом ранее. Туристический поток осенью продолжил выравниваться: в сентябре 15,9 млн поездок (+14,3% к сентябрю 2024 года), в октябре 13,3 млн (+15,8%), в ноябре 12,1 млн поездок (+14,3%). Всё более заметную долю в структуре российского внутреннего туризма (23%) составляют люди от 55 лет. Они всё чаще посещают ТОП-5 регионов с богатым культурным наследием и оздоровительными курортами: Ленинградскую и Московскую область (по 30%), Ставропольский край (29%), Калужскую (27%), Псковскую (26,5%) и Тверскую области (26%). Растёт и доход туристов: 22% зарабатывают 70-100 тыс. рублей, 14% — 100–140 тыс., 17% — 140–230 тыс. За год доля туристов с доходом от 100 тыс. рублей выросла более чем 9%.

За 11 месяцев 2025 года россияне потратили в поездках по стране 1,83 трлн рублей. Чаще всего они оплачивали покупки безналично (67% всех платежей). Доля наличных — 17%, переводов — 14%. В структуре расходов лидеры - магазины продуктов (24%), на кафе и рестораны пришлось 14,8%, на непродовольственные товары (сувениры, одежду) — 12,4%, обслуживание личного автомобиля — 7,9%. Среднедневные траты туриста без учёта заранее оплаченных билетов и жилья за год выросли на 6,9% до 2 356 рублей. Тратить чуть меньше стали в Московской области (1 707 рублей, -2,3%), Москве (2 120 рублей, -0,3%) и Ленинградской области (1 453 рубля, -0,2%). А среднедневной чек на отдых вырос в Санкт-Петербурге (2 673 рублей, +12,4%), и Краснодарском крае (2 887 рублей, +3,2%).

В ТОП-10 регионов по доле поездок вошли Москва (14,4%), Московская область (13,7%), Краснодарский край (6,6%), Санкт-Петербург (6,5%), Ленинградскую область (4,3%), Татарстан (2,4%), Свердловская (2,3%), Владимирская (1,9%), Ростовская (1,8%) и Нижегородская (1,7%) области. Максимальный рост турпотока у Севастополя (+84%), Магаданской области (+50%) и Республики Крым (+47%). Южные эксперты Сбера объясняют такой быстрый рост Крыма перераспределением потока из Краснодарского края (-10,3%), повышением транспортной доступности на всём юге России, а также кратным качественным и количественным увеличением отельерами и девелоперами полуострова форматов и видов отдыха. Турпоток на Кубани восстанавливается: в Краснодаре на новогодние праздники он вырастет до 40. Это связано, в первую очередь, с возобновлением работы аэропорта и разноформатным отдыхом в пределах нескольких часов поездки от столицы края.

Мария Хесус Клементе-Белоуссова, отраслевой лидер туризма Юго-Западного банка Сбербанка

Фото: из личного архива

Мария Хесус Клементе-Белоуссова, отраслевой лидер туризма Юго-Западного банка Сбербанка: «Все регионы Юга России и Северного Кавказа активно работают над укреплением репутации, расширением туристических возможностей и разнообразия предложений для отдыха. Как результат - туристы на юге России в этом году стали больше тратить и чаще путешествовать в межсезонье. Особенно динамично – этой осенью. В ответ на запрос рынка отельеры расширяют сегмент всесезонных предложений. Это помогает увеличивать частоту путешествий и доступных форматов отдыха, среднедневной и общий чек отдыха на юге уже в среднем на 50% выше, чем в стране, это около 11 500 рублей в день.

Туристы приезжают из всех регионов России в среднем на 5,2 дня, а в среднем по стране это 4,7 дня. Лидеры - жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Урала и ЦФО. Чем дальше турист живёт, тем больше время отдыха на юге России. Гости из соседних регионов приезжают на 2-5 дней, а из более северных – на 7-14. У самых молодых и старших это дольше: в 20–24 года 5,4 дня, от 65 лет 5,3 дня. Среднестатистическому южному туристу сегодня 42 года, женщин почти 53%. Их доля среди южных регионов самая высокая в Краснодарском крае (60%) и на Ставрополье (57%)».